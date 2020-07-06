Украинские торжества по случаю «освобождения Славянска» обернулись грызнёй в Киеве

06.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские власти провели пышные торжества в Славянске, откуда шесть лет назад после 84 дней обороны отступил в Донецк отряд ополченцев Игоря Стрелкова.

Мероприятия проходили при участии высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, а также послов Польши, Словакии и прибалтийских государств.

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В специальном видеообращении президент Владимир Зеленский (сам он находился в Одессе на дне ВМСУ) пообещал вернуть под контроль Киева и часть Донбасса, контролируемую ЛДНР.

«Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую и неделимую, сильную и непобедимую Украину», – обещал украинский президент.

В ходе мероприятия киевские чиновники разрисовали стелу Славянска в сохранившихся с 2014 года местах попадания пуль и осколков красно-чёрными маками, ставшими на Украине символом «памяти и скорби».

Для столичных гостей также была организована выставка – на обозрение выставили оружие и боеприпасы, оставленные ополченцами при отступлении в Славянске.

Однако не все на Украине разделили праздничный настрой. Бывший глава нацбата «Донбасс» Семен Семенченко обвинил официальный Киев в предоставлении возможности отступления ополчения из Славянска.

«В этот день, 6 лет назад Порошенко, Гелетей, Муженко и компания фактически создали ДНР. Колонна Гиркина беспрепятственно была пропущена из Славянска в миллионный Донецк. ВСУ был дан приказ огонь не открывать. Константиновка и Дружковка были оставлены врагом без боя. Батальону «Донбасс» была дана команда остановиться в Бахмуте (Артемовск)… Для меня это не праздник. А день когда у нас забрали возможность раз и навсегда закончить войну. День, когда московских вшей спасли украинские гниды», – возмущается Семенченко.