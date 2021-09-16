Украинские учения. К антироссийскому угару добавилась война с Минском и Тирасполем

16.09.2021 22:44 (Мск), Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

Истории известны случаи, когда пещерный антикоммунизм и русофобия доводила крупных политиков до самоубийства. Речь идёт об американском министре обороны Джеймсе Форрестоле, работавшем на износ в противостоянии с СССР в администрации президента Трумэна.

Закончилась это тем, что измождённого и заговаривающегося о русской военной угрозе Форрестола передали в руки добрых санитаров с формулировкой «в виду нервного и психического истощения», однако целебные уколы, вкрадчивые беседы с психиатром и душ Шарко не привели к исцелению истерзанную страхами душу бывшего министра обороны, так что в один прекрасный день его нашли на козырьке под окнами его палаты, совершенно мёртвого.

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По легенде, Форрестол сиганул в окно с воплем «русские идут!» – и на том все его фобии прекратились.

К сожалению, современные русофобы – твари гораздо более циничные и психически более устойчивые, в отличие от трудоголика Форрестола, искренне верившего, глядя на стремительно меняющуюся политическую карту мира, что однажды над куполом Капитолия, как над Рейхстагом, советский солдат водрузит красное, серпасто-молоткастое, знамя.

Современный политический русофоб твёрдо знает, что военная опасность со стороны России никому не угрожает, если, конечно, не испытывать её на прочность, как с Крымом, тыкая палкой в болевые точки. Русофобия, как некогда антикоммунизм, – просто выгодный бизнес, в основу которого заложены авантюризм, ложь и истерия, отчего бизнес несёт в себе большие риски.

Несложно догадаться, чем привлекает коллективный Запад регулярная повестка «Россия – враг». Умело манипулируя общественным мнением и страхами обывателя, под шумок выделяются и «пилятся» огромные бюджеты на оборону и военпром, затеваются войны за ресурсы, а вышедшие на пенсию генералы, с солидными планками «фруктового салата» на груди, становятся желанными консультантами в больших корпорациях.

Но это, так сказать, дела «большого мира». В «маленьком мире», ярко представленном современной Украиной, крутятся свои маленькие дела. Алармизм и русофобия кое-как объединяют атомизированное общество и расползающиеся территории, а также становятся источником более-менее регулярных подачек из «большого мира» в условиях в хлам разворованной экономики и промышленности.

Помимо материальной заинтересованности, статус «неуловимого Джо» в противостоянии с Россией тешит ущербное самолюбие киевских власть предержащих, считающих себя не иначе как крепостью Минас-Тирит, охраняющей рубежи Благословенного Запада от нашествия мордорских орд.

На прошлой неделе президент Украины Вовка Зеленский вернул в оборот повесточку о возможности полномасштабной войны с Россией, оперативно подхваченную верхушкой ВСУ.

Так, например, новоиспеченный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о своём желании «прокатиться на танке по Красной площади и Арбату», а замкомандующего Силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос пообещал «победить Россию в течение 10-15 лет, как только она ослабнет».

Поводом для осеннего обострения украинской верхушки стали совместные российско-белорусские учения «Запад – 2021», за которыми её представители видят «новую концентрацию сил на границе с Украиной» и «демонстрацию угрозы».

При этом из Киева раздаются истошные вопли, что «если Москва решится на применение силы, то столкнётся с ожесточенным сопротивлением ВСУ» с непременными подробностями о «колоннах «камазов» с гробами, направляющихся на север».

А для поднятия собственной решимости, украинские силовики начали проведение собственных военных и специальных учений, как ответ «сил света кровавому Северному Мордору».

Опереточная украинская «влада» не была бы сама собой, не соврав по существу.

Спору нет, масштаб учений «Запад – 2021» впечатляет. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, реактивные системы залпового огня, 15 кораблей. Но есть нюансы. Следует понимать, что 200 тысяч — это численность всех военнослужащих, задействованных по всей европейской части России.

Несложно узнать, что маневры начались на Мулинском полигоне в Нижегородской области. Учения проходят в Рязанской и Воронежской областях. Это далековато и от Белоруссии, и от Украины, и от западных границ. Непосредственно в Белоруссии в учениях задействовано не более 10−12 тысяч российских военных, да ещё 6−10 тысяч военнослужащих вооружённых сил Белоруссии.

Морская часть учений проводится на Балтике. Заявлено также испытание новых систем вооружения. Таких, как боевые роботизированные комплексы. Причём тут Украина со своими мозговыми вывихами?

Тем не менее, украинское руководство дало отмашку на проведение сразу трёх военных и специальных учений, имеющих явную антироссийскую и антибелорусскую направленность.

«Гвоздем программы» заявлено проведение совместных украинско-натовских учений «Объединённые усилия – 2021» в Азовско-Черноморской акватории с участием 12,5 тысяч военнослужащих, из которых 700 натовцев, боевой техники, авиации и кораблей.

В скобках заметим, что Россия и Белоруссия проводят военные учения на своей территории, тогда как Украина тащит к себе кого попало, лишь бы «против москалей».

15 сентября ВСУ начало «разминку» с проведения командно-штабных учений «Нерушимая устойчивость» с озвученной целью «противодействия гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе».

Учения проходят под наблюдением Высшей морской школы США, и уровень американского участия в них очень низкий. Наблюдатели отмечают, что целью учений является подавление украинскими силовиками внутренних повстанческих формирований, в следствие чего, американцы прислали только наблюдателей.

С другой стороны, упоминание «гибридных угроз» в легенде учений, говорит об участии и, вероятно, обмене опытом проведения кибернетических атак и навыков психологической обработки.

13 сентября СБУ провели антитеррористические учения у границ с Белоруссией. Согласно легенде, группа условных диверсантов планировала устроить диверсию на Ровенской АЭС, однако не смогла проникнуть на территорию электростанции и была вынуждена спасаться бегством. Перед силовиками стояла задача поймать разделившихся на две группы «злоумышленников», пока те не достигнут украинско-белорусской границы.

Выпад явно антибелорусский и даже дикий, поскольку боевики, террористы и прочие майдауны с оружием и без, пытаются проникнуть в Белоруссию из Украины, а не наоборот. А уж взрывать Ровенскую АЭС под боком у Батьки, а потом прорываться на территорию Белоруссии может только сумасшедший.

И, наконец, вишенка на торте. Накануне учений «Объединённые усилия – 2021», которые начнутся 22 сентября, в сеть утёк «Личный план работы старшего посредника ОКП группировки десантно-штурмовых войск вооружённых войск «Синих» в ходе стратегических командно-штабных учений с командованием объединённых сил ВСУ «Объединённые усилия – 2021», составленный генерал-майором ВСУ Александром Дузь-Крятченко и утверждённый главнокомандующим ВСУ генерал-майором Валерием Залужным.

Сам по себе документ представляет собой довольно унылый распорядок дня генерала Дузь-Крятченко, состоящий из завтраков, обедов и ужинов, работы с документами и личным составом, изучения стандартов НАТО и прочей рутины военных учений, но есть в нём пара интересных моментов.

Пунктом 5 в преамбуле «Учебные и исследовательские цели» в документе значится «Отработка специальных вариантов (форм и способов) использования войсковых группировок отражения военной агрессии против Украины со стороны России и государств – членов ОДКБ».

Намёк более чем прозрачный. Украинские власти объявляют врагами союзников России по ОДКБ, а если учесть недавние учения СБУ и тот факт, что, помимо России, с Украиной из стран ОДКБ граничит только Белоруссия, Минск назначен одним из главных врагов киевского режима.

Ещё одна интересная деталь, которую можно почерпнуть из документа, – это зоны особого внимания украинского военного руководства. С подконтрольной Украине части Луганщины «всё понятно»: в рамках своей квадратно-гнездовой военной доктрины «угрозы с Севера», командование ВСУ делает страшные глаза, что именно оттуда начнётся «российское наступление».

С другой стороны, заметно, что действия учений будут происходить на юге Украины, в районе Измаила, Белгород-Днестровского, Болграда и Бессарабии, что далеко от Белоруссии, но очень близко к Приднестровью, которому украинские власти угрожают блокадой и военной агрессией.

Всё это указывает, что руководство «укропише вермахта» может провести «пробу пера» на ПМР, находящейся во враждебном окружении.

Правда, есть в документе ещё одна особенность, превращающая «Объединённые усилия» в трэш и угар. Например, заявляется, что руководство Украины, проявляя дурацкую инициативу, рассчитывают на полную поддержку со стороны НАТО, но при этом: полученные в ходе учений данные не будут обрабатываться, навыки не найдут практического использования в будущем, Запад не давал «добро» задирать и провоцировать Россию и её союзников.

Это не значит, что действия Украины не представляют угрозы для окружающих. Скорее, наоборот. Власть Зеленского, имеющая представление о государственном и военном управлении из голливудских фильмов и компьютерных игр, действует как опасный сумасшедший, провоцируя полномасштабный военный конфликт, рассчитывая каким-то образом погреть руки. Сценарий, когда руки придётся греть у лагерного костра на лесосеке, ими, по скудоумию, не рассматривается.