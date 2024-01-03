Украинские удары по Крыму стали частью избирательной кампании Байдена

Анатолий Лапин.  
03.01.2024 12:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


США руками украинской армии будут пытаться нанести урон России в Крыму. Это нужно президенту Штатов Джо Байдену в рамках его избирательной кампании.

Об этом в интервью журналисту Юрию Коновальчуку заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

США руками украинской армии будут пытаться нанести урон России в Крыму. Это нужно президенту...

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«Думаю, мы участвуем в большой избирательной кампании Байдена, и им очень важно заставить Путина заплатить. Когда-то Обама сказал: «Он заплатит за Крым». Я думаю, что что-то есть, и в речи Зеленского тоже такое проскользнуло. The Economist он дал интервью, где сказал то, что стратегическая оборона – это понятно, а то, что целью остается Крым.

То есть будут бить по Крыму, возможно, перебьют мост. Потому что они сейчас наступают на болевой мозоль Путина», – сказал миллионер.

«Я где-то прослушал, забыл какой политик или общественный деятель сказал, что Крым на самом деле и есть дуб Кощея, где сундук находится. С этим флотом, с этой гордостью его. Я думаю, что по этому сундуку будут колбасить.

Потому что Донецк – это бесполезно, Белгород тоже, а вот Крым обесточить и блокировать, выгнать оттуда корабли – это нанести реальное политическое, военное поражение Путину. И эту точку, возможно, они будут давить все время, сбивая сундук на дубе том», – заявил Балашов.

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