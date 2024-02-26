Украинские удары по России координируются ЦРУ, – американская газета

Михаил Рябов.  
26.02.2024 00:09
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, США, Сюжет дня, Украина


Секретный штаб украинской армии, откуда идет управление террористическими ударами по России, оборудован и функционирует при помощи ЦРУ.

Об этом пишет газета New York Times, публикуя репортаж из тайного бункера, который замаскирован на месте одной из украинских воинских частей, разбитых российским ракетным ударом еще в начале СВО.

Секретный штаб украинской армии, откуда идет управление террористическими ударами по России, оборудован и функционирует...

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«База почти полностью финансируется и частично оборудована ЦРУ», – говорится в публикации.

Тут же приводится свидетельство того, что из ЦРУшной базы координируются удары по России, в том числе, по «старым» территориям.

«На одном из экранов красная линия прослеживала маршрут беспилотника со взрывчаткой, прорвавшегося сквозь российскую ПВО из точки в центральной Украине к цели в российском городе Ростов… ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для нанесения точечных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети», – пишет газета.

New York Times признаёт, что ЦРУ построила целую сеть секретных баз вдоль границы с Россией еще задолго до СВО.

«Пост прослушивания в украинском лесу является частью поддерживаемой ЦРУ сети шпионских баз, построенной за последние восемь лет и включающей 12 секретных мест вдоль российской границы».

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