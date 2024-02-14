Украинские угрозы привели в бешенство польских политиков

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Украина перешла к официальным угрозам в отношении поляков, которые блокируют границу.

Это вызвало негодование в Варшаве, поводом для котрого стало заявление замминистра экономики Украины Тараса Качки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, киевский чиновник заявил, что не удивится «если польские фуры будут уничтожены» и если будут иметь место «акты насилия против польских водителей».

По этому поводу в Варшаве прошла пресс-конференция организатора блокады Рафала Меклера и депутата сейма Михала Вавера.

«Когда такие слова исходят от политика, когда они исходят от официального представителя правительства соседней страны, на это уже нельзя закрывать глаза. Мы больше не можем делать вид, что ничего не происходит. Это момент, когда польское правительство должно дать решительный ответ. Ему следует немедленно вызвать посла Украины в МИД Польши. Требуйте объяснений и требуйте отставки этого заместителя министра, если его слова не являются официальной позицией украинского правительства», – сказал Вавер.

Кроме того, он призвал сделать выводы о политике Польши в отношении Украины.

«Потому что, к сожалению, эта политика такова, что чем больше Польша помогает Украине, чем больше мы жертвуем своими экономическими, историческими и национальными интересами, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с Россией, тем больше к нам относятся с презрением. Мы сталкиваемся с еще большим высокомерием со стороны украинского правительства и украинских министров», – добавил политик.

Не менее жестко высказался и Меклер.

«Вчера мы услышали от министра Качки, что мы банда и можем совершать убийства. Дамы и господа, хотел бы подчеркнуть, что в Польше украинцу очень рискованно говорить о бандах или убийцах. Господин Качка, вы действительно хотите следовать этой риторике? Вы действительно хотите пойти по этому пути?», – возмутился организатор блокады.

Он отметил, что отчаявшиеся польские фермеры поднялись на протест, поскольку по ним больно бьет открытие рынка ЕС для украинской агропродукции.

«Я здесь еще и потому, что хотел обратить ваше внимание на то, что мы, как перевозчики, а теперь и как фермеры, боремся с украинским государственным пропагандистским аппаратом, который на данный момент полностью заточен в режим войны и является антироссийским. И часть этого аппарата в настоящее время направлена ​​в сторону Польши», – подчеркнул Меклер.

Он назвал Польшу «мальчик для битья для Украины».

«То, что было сделано, на самом деле является классическим шантажом. Классический эмоциональный шантаж. А политика, основанная на шантаже, не может быть использована в отношениях между двумя серьезными странами. На данный момент мы ожидаем, что польское правительство разберется с этим вопросом, что протестующие юридически не будут оклеветаны, а также мы ожидаем, что польское правительство вернет польский грузовик польского перевозчика, который был арестован в Украине», – подчеркнул Меклер.