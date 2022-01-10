Украинские уклонисты массово выигрывают суды у военкоматов

10.01.2022  16:51 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Вооруженные силы, Украина
Новости Украины

Юристы на Украине освоили схему победы над военкоматами в судах. Призывники, которых пытались привлечь к уголовной ответственности за уклонение от службы, признаются невиновными. В качестве предлога используются данные медицинских осмотров.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил адвокат Александр Климчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Юристы на Украине освоили схему победы над военкоматами в судах. Призывники, которых пытались привлечь...

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«Была волна, когда военкоматы массово привлекали молодых парней (и не только молодых) и возбуждали уголовные дела по поводу уклонения от военной службы и т.д. Если говорить о судах, то они шли по такой практике, что отказывали. В том числе и моей компании, нашим коллегам удавалось доказать, чтобы не привлекать этих людей к уголовной ответственности.

Там все упирается в прохождение военной медицинской комиссии, по которой человек должен быть годен к службе. Много нюансов, связанных с этим. Не секрет, что наши военкоматы даже не проверяют – косой, кривой и прочее. Упиралось в то, что человек непригоден, а его пытаются задействовать в военной службе», – сказал Александр Климчук.

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