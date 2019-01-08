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08.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Религия, Россия, Украина
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Украинские униаты стыдят Лукашенко и «безбожную» Россию

Население России куда менее воцерковлено, нежели население Украины. Об этом в эфире канала «KishkiNa» заявил епископ украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские ходят в РПЦ один-два процента, кое-где может – четыре или пять, и то – по большим праздникам. То есть, большинство вне Церкви. Есть её представители, как пан Лукашенко, который говорит: «Я атеист, но я православный». Ну как можно быть безбожным христианином?  Как ты, отрицая Бога, можешь жить с Христом?» – удивился Гудзяк.

При этом униат забыл упомянуть о том, что множество активных участников развернувшейся на Украине кампании в поддержку автокефалии – отрыва от РПЦ – открыто именовали себя «атеистами киевского патриархата».

Например, об этом заявил Юрий Бирюков, советник Петра Порошенко, а также один из руководителей меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

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