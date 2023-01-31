Украинские власти готовят масштабное внедрение польского языка в школах и вузах

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Польский язык может быть внесён в список предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание выпускников (ВНО, аналог ЕГЭ). Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук на совещании о возможности получения образования украинцами в Польше, и поляками – на Украине.

Чиновница прямо заявила, что цель такого шага киевских властей – «объединение с поляками», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык – главные инструменты, с которых начинается такое объединение. Мы должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран-соседей. Этот шаг должен быть обоюдным, и поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня», – отметила украинский вице-премьер.

Речь идёт о резком повышении статуса польского языка на Украине, ведь до сих пор ВНО проводилось только по четырём иностранным языкам – английскому, немецкому, испанскому и французскому. Соответственно, это будет сопровождаться масштабным внедрением польского языка в украинских школах.

Верещук также заявила о необходимости упрощения для поляков вступления в украинские вузы, что обеспечит аналогичные возможности для украинцев в Польше. По словам вице-премьера Украины, на это направлен и специальный правительственный законопроект.

Присутствовавшие на совещании представители Министерства образования и науки и Украинского центра оценивания качества образования (проводит ВНО) отметили, что в Польше признаются украинские документы о базовом общем среднем образовании (аттестаты об окончании 9 класса), в результаты ВНО засчитываются для поступления в польские высшие учебные заведения.

При этом для граждан Польши алгоритм признания и зачисления результатов Egzamin maturalny (выпускные экзамены в польских школах) при поступлении в украинские учебные заведения пока лишь прорабатывается.

Стоит отметить, что очереди из поляков в украинские вузы не наблюдается. Судя по всему, планируемые шаги направлены на достижение совершенно других целей. Во-первых, обеспечить университеты именно Польши, а не других стран Европы, потоком свежих абитуриентов из Украины. А во-вторых – попытаться вернуть на Украину хотя бы часть украинских учеников, которые закончат школы и сдадут выпускные экзамены в Польше.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Ирина Верещук призвала украинских беженцев пока не возвращаться в страну.