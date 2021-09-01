Украинские власти намеренно стимулировали новую волну короновируса – медик

Рост числа случаев заболеваний коронавирусом на Украине вызван отменой профилактических мер и объясняется желанием властей иметь повод для введения очередного локдауна, чтобы предотвратить социальные волнения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Очередной осенне-зимний локдаун в Украине будет введен исключительно по политическим мотивам, исходя из политической целесообразности, в том случае если будет значительно расти социальное недовольство населения, люди будут выходить на улицы, на митинги, перекрывать дороги, исходя из тех социальных проблем, с которыми они сталкиваются.

Наши органы государственной власти очень успешно пользуются таким инструментом, как введение жестких карантинных мероприятий, которые у нас почему-то начали называть локдаун.

Что касается прогноза по росту заболеваемости, соответствующий прогноз был сформулирован ведущими эпидемиологами Украины, то есть не теми, которые получают ордена на День независимости на Крещатике, а практикующими эпидемиологами, которые работают два года в очагах непосредственно. Они спрогнозировали рост заболеваемости во второй половине лета за счет циркуляции штамма «Дельта».

По этому поводу было проинформировано и министерство здравоохранения, министр Виктор Ляшко и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, и директор центра общественное здравоохранения господин Родына, которого уже уволили, выжили из центра здравоохранения. Реакции никакой не последовало, как вы понимаете.

Правительство на летний период отменило полностью профилактические мероприятия, так как надо было попасть по европейским критериям в «зеленую зону». Поэтому у нас даже и масочный режим отменили, и рекомендации противоэпидемиологические все были отменены. Сложилось такое впечатление что на самом деле органы государственной власти как раз и стимулировали вот этот рост заболеваемости, который начался во второй половине лета.

Судя по всему, что им просто необходим в осенне-зимний период высокий рост заболеваемости для того, чтобы можно было ввести ограничитель на профилактические мероприятия, карантин и локдаун для того, чтобы противодействовать улице, всплеску различных протестных мероприятий, связанному с социально-экономическими проблемами нашего государства», – сказал эксперт.