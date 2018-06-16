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16.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Война, Донбасс, Украина

Украинские власти натравят на миротворцев ООН «Правый сектор»


Если Совбез ООН примет решение по Донбассу без участия Украины, киевские власти спустят на миротворцев украинских боевиков-нацистов.

Такое мнение в эфире интернет-канала портала «Капитал» высказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вам не кажется, что есть вероятность, что вопрос по введению миротворцев Совбез ООН решит без Украины? Она должна будет дать согласие, но буквально будет поставлена перед фактом», – спросил гостя студии ведущий Дмитрий Джангиров.

«Нет, я так не думаю. Тогда наши власти спустят правых на этих миротворцев всякий «Правый сектор». Скажут, что мы за них не отвечаем, мы ничего с ними сделать, поэтому они стреляют по миротворцам. Все же друг друга шантажируют, все имеют формальные и неформальные инструменты, в том числе и нынешняя власть Украины», – ответил Бортник.

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