02.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинские власти не от большого ума хвастаются новыми кредитами МВФ

Украинская власть превратила кредиты МВФ из помощи в форс-мажорных обстоятельствах в незаменимое условие жизнеобеспечения страны.

Об этом в эфире телеканала «News One» заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственные чиновники, правительство не могут сбалансировать бюджет. На это есть объективные и субъективные причины, но они не могут из года в год. И потому МВФ стал не палочкой-выручалочкой на какой-то форс-мажор, а это уже просто наркотическая игла. И они сейчас уже берут новые кредиты, чтобы отдавать старые. Ну, и немножко украсть – всё.

То есть, эти кредиты МВФ уже не работают на экономику, потому люди интуитивно ощущают недоброе. И если этим щеголяет Порошенко (очередным кредитом МВФ – ред.)… не хочется о нём», – заявил Гриценко.