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08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Транспорт, Украина
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Украинские власти пошли на легализацию “евроблях”

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей, легализуя тем самым так называемые “авто на евробляхах”, владельцы которых несколько раз устраивали акции протеста, перекрывая дороги в Киеве, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает сайт ВР Украины. Законопроект № 8487 поддержали 250 народных депутатов.

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Главным изменением в законопроекте по сравнению с первым чтением является установление сроков по льготной растаможке автомобилей, которые были ввезены на Украину (так называемых «евроблях»).

Так, кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления Закона в силу.

Закон № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Акцизный налог для ввозимых на Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем — 50 евро, для авто на дизеле — 75 евро. Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, что, по замыслу авторов закона, будет стимулировать украинцев к приобретению более новых авто.

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