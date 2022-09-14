Украинские власти придумали аусвайс для детей беженцев с Донбасса

14.09.2022  08:50 (Мск), Киев
Никта Еременко.  
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беженцы, деньги, Дзен, Общество, Политика, Права человека, Украина
Новости Украины

Детей беженцев с Донбасса и других неподконтрольны киевскому режиму территорий или из зоны боевых действий, впервые получающих паспорт, предлагают регистрировать с родителями для получения так называемой справки внутренне перемещенного лица.

С такой инициативой выступило Минреинтеграции – ведомство, придуманное для работы с потерянными Украиной территориями и работы с выехавшими оттуда жителями.

Детей беженцев с Донбасса и других неподконтрольны киевскому режиму территорий или из зоны боевых...

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«Новация состоит в том, чтобы детей из временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия, при получении паспорта не оставлять без регистрации, как сейчас. Ведь так они не могут получить справку временно перемещенного лица и соответственно – помощь от государства, а также другие административные и публичные услуги», – говорится в сообщении.

Сообщается, что предлагается регистрировать подростков по месту проживания родителей или их официальных представителей.

«Сегодня правительство поддержало эту инициативу Минреинтеграции. Слово по парламенту», – отмечается в сообщении.

Отметим, с 1 августа, на Украине изменились правила выплат беженцам. Правительство ограничило категорию украинцев, получающих денежную помощь и имеющих на нее право.

Ежемесячное денежное пособие для внутренне перемещенных лиц составляет довольно жалкие суммы: 2 тыс. гривен – для лиц старше 18 лет, 3 тыс. гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

С августа 2022 года не будут получать 2-3 тыс. грн:

– граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия;
– временно перемещенные лица, которым разрушили или повредили жилье.

– Если украинцы со статусом беженца вернулись домой, выплаты им прекращают поступать.

Отметим, что украинские выалаты беженцам вдвое меньше более чем скромных “путинских” 1- тысяч рублей единоразовой выплаты людям на подконтрольных РФ территориях Украины.

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