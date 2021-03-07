Украинские власти вслед за литовскими атакуют Белорусскую АЭС

07.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединённая энергетическая система Украины отделится от энергосистем Белоруссии и России. Именно в этом году планируется ввод в эксплуатацию второго блока БелАЭС.

Правительство поддержала группа «За демократическую Беларусь» в Верховной раде, созданная скандальным депутатом Алексеем Гончаренко.

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«Обратились к МАГАТЭ относительно Белорусской АЭС. Пока при власти Лукашенко нельзя доверять ни одному слову белорусского режима», – написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

В своем обращении украинские депутаты просят проверить техническое состояние АЭС, «данные про сбои, несчастные случаи и повреждения» а также «утечки радиоактивных веществ».

Делегация МАГАТЭ проверяла БелАЭС год назад по 19 направлениям и увидела в «пять положительных опытов, которые могли бы использовать другие страны».

Кроме того в феврале белорусскую станцию проверили эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSERG) и вынесли положительную оценку.

Однако это не интересует украинских депутатов, которые не скрывают, что поддерживают позицию Литвы, добивающуюся бойкота БелАЭС. Но если Вильнюс это делает из экономических соображений, то Киев «стреляет себе в ногу», поскольку поставки электроэнергии из Белоруссии Украине очень нужны.

В начале февраля Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составил 500 мегаватт.

Эксперты прогнозируют, что из-за плачевного состояния украинской энергетики потребность в белорусских поставках будет только нарастать. В 2030 году большинство атомных энергоблоков Украины почти исчерпают свой ресурс

Белорусская АЭС строилась 7 лет. Это первая АЭС поколения «3+», сооруженная по российским технологиям за пределами России. Первый реактор вырабатывает 18 млрд киловатт часов. Это 20% от общей потребности Белоруссии. Россия выделила кредит в размере $10 млрд, который покрывает 90% стоимости контракта на возведение станции. Недавно условия кредита были смягчены.