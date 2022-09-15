«Украинские власти жестоко мстят детям Донбасса и Херсона» – Корнилов

15.09.2022  18:14 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Американские конгрессмены осыпают власти России громкими заявлениями на заседаниях ООН о «похищениях» несовершеннолетних из прифронтовых городов ЛДНР и Херсонской области, но при этом игнорируют факт того, что таким образом – детей спасают от артударов ВФУ по детским садам и школам из американских же РСЗО «Himers».

Об этом в эфире «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские конгрессмены осыпают власти России громкими заявлениями на заседаниях ООН о «похищениях» несовершеннолетних из...

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«В Докучаевске нанесен удар по детскому саду. Ранена воспитательница и трое детей – 2016, 2017 и 2018 г. р. В Перевальске нанесен удар по коллежду «Хаймарсами», где дети-сироты находились. Подросток один погибший и шестеро раненых. Заметьте, это когда на днях на Совете безопасности ООН представительница США орала: «Там детей незаконно вывозят! Россия совершает жуткое преступление, насильственно вывозя, похищая детей».

Не нужно их, конечно, вывозить, спасать от обстрелов американскими ударными средствами. Америка бомбит их там, на территории Донбасса, и это – можно, сколько угодно! А вывозить, спасать их, эвакуировать от обстрелов – это «похищение»…

Тут же и в Херсоне начали отсчет гибели детей. Там семья переходила дорогу. Двое взрослых и двое совсем маленьких детей погибло. Как тут не вспомнить вчерашнее заявление Арестовича о том, что «А что вы хотите? В детских садах – тоже коллаборанты!». Они и мстят «коллаборантам». Дети, как я понимаю, раз уж они в этих колледжах и в детских садах находились, тоже, по мнению украинской власти, «коллаборанты», – говорил эксперт.

Позже в своем телеграм-канале политолог прокомментировал провокационную публикацию из утреннего выпуска британской газеты «The Times», в которой было выдвинуто аналогичное обвинение в адрес РФ.

«Какие же они сволочи! Сегодня в «The Times» – большая статья под заголовком «Верните наших детей, – освобождённые родители говорят России». В основе – история Аллы Зинченко из Балаклеи. В связи с многочисленными обстрелами города со стороны ВСУ Россия летом предложила вывезти детей на Чёрное море и переждать варварские налёты. Алла признаёт, что добровольно согласилась и отправила свою 11-летнюю дочь Софию в безопасное место.

Теперь же она переживает по поводу того, что русские ввиду боевых действий продлили срок пребывания детишек на курорте, и паникует, требуя возврата дочери.

Так и хочется сказать: так приезжай и забирай. Кто мешает-то? Ах да, мешает режим Киева, считающий всех, кто едет в Россию, «коллаборантами». Но этот момент в статье скромно опускается, как и опускается вопрос, каким образом мы можем теперь доставить детей за линию фронта. Газете это неважно, поскольку она старательно намекает: «Россия преступно сделала украинских детей заложниками!», – написал Корнилов, отметив, что о вчерашних обстрелах с жертвами среди детей и подростков британская пресса также предпочла промолчать.

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