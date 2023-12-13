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Сотрудники украинских ТЦК (военкоматов), пытаясь выполнить план по мобилизации, идут на откровенно аморальные вещи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила член комитета ВР по вопросам национальной обороны и разведки, резервист ССО ВСУ Соломия Бобровская.

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Она рассказала, что в парламенте обсуждается возможность принятия закона, согласно которому ТЦК (военкоматам) будет разрешено останавливать людей на улицах без присутствия полиции, проверять их документы и вручать повестку.

«Я хоть и понимаю логику, почему так должно быть, но не понимаю логику военкоматов, когда человека забирают с улицы. Такой случай с одним из адвокатов во Львове случился: он даже не переоделся из костюма, как его завезли на полигон», – сказала Бобровская в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда»..

При этом то, что такие решения есть во Львовской и Закарпатской областях она охарактеризовала как «пещерное творчество на местах, которое приводит к очень нехорошим последствиям».

Депутат соглашается, что в селах и маленьких городках легче найти человека, а потому там больше призывают.

«Пришли по месту прописки и месту жительства – добрый день. Легко найти человека. Я встречала случаи, когда человек говорит: я боюсь, я еще не хочу, не могу, дайте мне возможность взять отсрочку. Ему говорят: подписывай отказ. У меня был живой пример: приезжает человек с похорон своих близких, и ему подсовывают не отказ, а контракт на три года. Есть ли совесть тулить это людям, которые никогда не имели дела с документами? Не надо равнять нас, людей с телефонами в информационном обществе, с теми, кто совсем оторван от этих вещей. И вот что я этому мужчине должен сказать? Закупить все, подарить и сказать – счастливого пути? Это очень некрасивые вещи. Я понимаю, что ТЦК выполняет план, всех нагибают, но есть перебор, вещи, которые идут прямо вне морали», – возмущается Бобровская.