Украинские военные были в шоке, когда Сырский напал на Курщину – The Wall Street Journal

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The Wall Street Journal пишет, что Курская операция главкома ВСУ Александра Сырского застала врасплох не только россиян, но и его собственные войска.

В статье указывается, что в конце июля главком ВСУ собрал старших офицеров на секретное совещание, где раскрыл свой дерзкий план. Сырский заявил, что Украина переломит ситуацию, начав первое нападение на Россию со времен Второй мировой войны.

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По версии американского издания некоторые украинские командиры «были шокированы услышанным».

«Однако эта дерзкая операция действительно ошеломила Россию, смутила Путина, подняла боевой дух украинцев и показала США и другим сторонникам, что Украина может сразиться с оккупантами», – говорится в публикации.

“Мы разрушили миф, что Россия – непобедимая страна… Мы сделали то, чего никто не делал уже 80 лет”, – приводит издание похвальбу начальника штаба 61-й механизированной бригады ВСУ Артема Холодкевича.

На данный момент операция в Курщине несколько изменила ход войны, вернув Украину в наступление. Но успех замысла будет определяться тем, приведет ли она к длительным успехам, к большим потерям на поле боя, принесет ли она политические дивиденды, которые обеспечат более широкую военную поддержку со стороны США и союзников, и укрепит ли позиции Украины на будущих переговорах, отмечает The Wall Street Journal.

Несмотря на это, добавляет издание, некоторые военные стратеги и военнослужащие подвергают сомнению операцию «Курск», утверждая, что Сырский направляет драгоценные резервы живой силы и техники на новый фронт, в то время как Россия использует неустойчивые оборонительные линии Украины на восточном фронте для продвижения вперед.

Другие, напротив, высоко оценили этот шаг украинского главкома, заявив, что Украине необходимо разыграть «джокера», чтобы изменить ход войны.

«Операция также является «смелом гамбитом» для президента Зеленского, оказавшегося в ловушке между медленным, но неумолимым наступлением России и нежеланием Запада предоставить достаточное количество оружия», – считает WSJ.

«Он увидел, что только один актер может изменить статус-кво… Это рискованно, но смело», – говорит военный стратег и генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан.

Недавно Зеленский заявил, что в сентябре планирует отправиться в США, чтобы представить мирный план, частично стимулированный «положительной динамикой» Курской операции.

«В общем, наступление, спланированное Сырским, получило одобрительные отзывы за планирование, секретность и скорость», – резюмирует издание.

Западные аналитики и украинские офицеры говорят, что генерал, очевидно, сделал выводы из контрнаступления ВСУ летом 2023 года, когда Украина консультировалась с США и другими западными партнерами, разворачивала новые бригады и сообщала о своих планах с помощью видеороликов и публичных комментариев.