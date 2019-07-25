Украинские военные дерутся за канал контрабанды на Донбассе

25.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие одной из находящихся в зоне «ООС» бригад ВСУ устроили вооружённые разборки с бойцами подразделения Нацгвардии «Азов» за контроль над каналом контрабанды.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, разведкой НМ ДНР получены данные о работе комиссии в расположении 1-го батальона 18-го полка «Азов» в районе населённого пункта Новолуганское.

«Причиной приезда комиссии стали разногласия между «азовцами» и боевиками 30-й бригады ВСУ, вышедшие уже на уровень открытого вооруженного противостояния. По имеющейся информации, 23-го июля в районе населённого пункта Семигорье произошло столкновение между правосеками и военнослужащими бригады по факту попытки занятия нацистами позиций в районе этого посёлка», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что по данным от источника в СБУ в районе населённого пункта Семигорье выявлен канал контрабанды.