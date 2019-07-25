25.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Украинские военные дерутся за канал контрабанды на Донбассе

Военнослужащие одной из находящихся в зоне «ООС» бригад ВСУ устроили вооружённые разборки с бойцами подразделения Нацгвардии «Азов» за контроль над каналом контрабанды.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, разведкой НМ ДНР получены данные о работе комиссии в расположении 1-го батальона 18-го полка «Азов» в районе населённого пункта Новолуганское.

«Причиной приезда комиссии стали разногласия между «азовцами» и боевиками 30-й бригады ВСУ, вышедшие уже на уровень открытого вооруженного противостояния. По имеющейся информации, 23-го июля в районе населённого пункта Семигорье произошло столкновение между правосеками и военнослужащими бригады по факту попытки занятия нацистами позиций в районе этого посёлка», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что по данным от источника в СБУ в районе населённого пункта Семигорье выявлен канал контрабанды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть