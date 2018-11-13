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13.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские военные дезертируют уже вместе со своей техникой

Четверо украинских военнослужащих самовольно покинули место несения службы в зоне «ООС» на БМП.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Марочко отметил, что в рядах киевских силовиков продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния, подтверждением тому служит очередной факт дезертирства в подразделениях ВСУ.

«Установлено, что в связи с низким уровнем организации несения службы, недостаточного взаимодействия между подразделениями и отсутствия должного контроля со стороны командиров, 11 ноября в одном из подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ четверо военнослужащих на БМП самостоятельно покинули расположение части», – сообщил Андрей Марочко.

Он также добавил, что в настоящее время военной службой правопорядка проводятся поиски личного состава и техники.

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