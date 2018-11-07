Украинские военные готовятся к учениям НАТО

07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украинские военные, привлеченные к военным учениям НАТО Trident Juncture-2018, начнут отработки упражнений во второй, командно-штабной фазе учений, которая пройдет с 9 по 23 ноября, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил военный представитель миссии Украины при НАТО генерал Владимир Аскаров.

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“Непосредственное участие наших военнослужащих (в Trident Juncture-2018) начнется только во второй фазе учений — так называемой командно-штабной фазе — она ​​продлится с 9 по 23 ноября. Там участвуют пятеро наших военнослужащих”, — отметил генерал.

По его словам, географически украинские военные будут расположены в трех основных местах: Рамштайн (Германия), Неаполь (Италия) и Ставангер (Норвегия).

“Наши военнослужащие в Рамштайне будут заниматься вопросами планирования воздушных операций, планированием операций по перевозке различных подразделений. В Неаполе наш офицер будет заниматься планированием будущих операций в рамках логистического обеспечения, еще один офицер будет исполнять обязанности офицера Центра работы со средствами массовой информации. Офицер в Норвегии будет заниматься вопросами гражданско-военного сотрудничества, то есть вопросами по взаимодействию при ведении боевых действий между военными, местным населением и органами власти”, — рассказал Аскаров.

Он отметил, что учения отрабатывают статью 5 Вашингтонского договора, которая определяет, что нападение на любого члена Альянса является нападением на все страны НАТО. То есть это учения с группировками многонациональных войск коллективной обороны.

“Главная задача — приобретение совместимости органами управления, соединениями и воинскими частями вооруженных сил стран-членов НАТО. Присутствовать на этих учениях со стороны партнеров является существенным преимуществом, который сейчас имеют только пять стран: Украина, Грузия, Иордания, Швеция и Финляндия”, — добавил он.