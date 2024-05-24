Украинские военные и их семьи не получают обещанных выплат и льгот

Украинские инвалиды войны и семьи ВСУшников не могут оформить обещанные им льготы и выплаты. Об том в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат от «Европейской солидарности» Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте посмотрим на реальное состояние бесплатной правовой помощи. И лакмусовой бумажкой такой помощи обычно является помощь для военных и семей военных. По состоянию на сейчас такая помощь фактически отсутствует. Семьи военных просто не знают, куда им нужно обращаться за помощью, не говоря уже о получении такой помощи. В лучшем случае они обращаются к общественным организациям, а в большинстве просто идут к адвокатам и тратят соответствующие средства и ресурсы своих семей. Это порождает уныние среди военных, это порождает недоверие в обществе», – сказал Синютка.

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Депутат добавил:

«Мы должны понимать, что даже семьи наших героев, которые погибли, сталкиваются с проблемой оформления соответствующих пенсионных расходов по потере кормильца. Они сталкиваются с проблемой по выплатам. Стыдно сказать, но многие наши раненые вообще не имеют даже статусов участника боевых действий. Они не получают выплат, связанных с их ранениями, они не получают тех выплат, которые они получали на фронте, защищая нашу страну. Семьи без вести пропавших не могут должным образом сделать запросы и получить надлежащую информацию о своих родных. Семьи пленных очень часто узнают, что московские оккупанты уже осуществили суд над ними, а семьи даже не знали об этом, а семьи наших героев, которые сегодня воюют на фронте, они не могут должным образом даже оформить те социальные льготы, которые предусмотрены государством».