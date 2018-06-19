19.06.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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Украинские военные издевались над пенсионеркой за службу ее сына в армии ЛНР

Украинские военные терроризируют население Донбасса, захватывая в плен ни в чём не повинных пенсионеров и шантажируя их родственников.

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре рассказала потерпевшая от произвола украинских военных в Донбассе Вера Мамченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мамченко отметила, что давлению со стороны киевских силовиков подверглась из-за прохождения её сыном военной службы в рядах Народной милиции ЛНР.

«Я приехала за пенсией на Украину и нашла жильё, чтобы мне где-то можно было переночевать. И в это время, это было 10 часов вечера, заявились трое и сказали, чтобы я взяла свой паспорт, телефон и вышла», – рассказала женщина.

Она подчеркнула, что на просьбу дать соответствующие объяснения и предъявить служебные удостоверения, мужчины ответили отказом.

«Я вышла во двор, потому что не могла же я хозяйку дома подставлять. Потом во дворе до калитки дошли, я говорю, что дальше не пойду, ну, кто там меня спрашивал. Они меня взяли прямо вытолкали – и в машину. Посадили и повезли. Везли, было темно, привезли в какую-то посадку, ничего я не видела, одни деревья. Начали меня шантажировать: «Звоните своему сыну, чтобы он пришёл вас выручать». Я говорю: «Я сыну звонить не буду». Они сказали: «Посадим вас в подвал, и вы потом позвоните». Я говорю: «Хоть куда садите меня, хоть в подвал, я своего сына никогда не предам. Стреляйте в меня, что хотите, делайте, вас трое, я одна. Застрелите меня и всё». Они: «Нет, только тогда мы вас отпустим, когда за вами придёт ваш сын». Я говорю: «Он не придёт ни в коем случае». Говорят: «Значит, вы плохо его воспитали», я говорю: «Нет, я сына своего хорошо воспитала, но не для того, чтобы он приходил за меня отвечать. Я – мать, я своего ребёнка никогда не предам».

После угроз, которые не дали украинским силовикам никаких результатов, пенсионерку привезли обратно в населённый пункт.

«Я шла мимо дома, где оставалась на ночь, потому что не смогла я. Села, отдохнула, потом начала идти. Шла назад, приглядывалась на ворота и потом увидела этот дом. Конечно, темно было, споткнулась и упала. В общем, я была в шоковом состоянии. Упала и поломала руку», – добавила пенсионерка.