Украинские военные изобразили на границе с ДНР огромную свастику

10.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Военнослужащие ДНР с помощью комплекса РЭБ «Террикон-М2Н» перехватили над своей территорией контроль над украинским беспилотником, принадлежавшим 59-й бригаде ВСУ.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представить Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, беспилотный летательный аппарат производил облет подконтрольной ВСУ территории на Горловском направлении с целью выявления демаскирующих признаков техники на украинских позициях.

«Видеозапись с беспилотника в настоящее время изучается нашей разведкой, но некоторые кадры мы можем продемонстрировать уже сегодня.

Обращаем внимание, что, несмотря на заблаговременное предупреждение подразделений на передовых позициях о проведении облета, боевики из состава 4-й бригады Нацгвардии Украины, занимающие позиции в районе населенного пункта Зайцево, не смогли удержаться и в очередной раз продемонстрировали свое поклонение идеям фашизма, вытоптав свастику на дороге в районе захваченных ими жилых домов», – рассказал Басурин.

Отметим, что использование гитлеровской символики среди украинских военнослужащих носит регулярный характер. Так, ранее командование Нацгвардии назвало нормальным выражение симпатий к гитлеровской идеологии.

Кроме того, в киевском главке МВД Украины спокойно фотографируются зигующие неонацисты со свастиками.

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