10.01.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Украинские военные изобразили на границе с ДНР огромную свастику

Военнослужащие ДНР с помощью комплекса РЭБ «Террикон-М2Н» перехватили над своей территорией контроль над украинским беспилотником, принадлежавшим 59-й бригаде ВСУ.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представить Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, беспилотный летательный аппарат производил облет подконтрольной ВСУ территории на Горловском направлении с целью выявления демаскирующих признаков техники на украинских позициях.

«Видеозапись с беспилотника в настоящее время изучается нашей разведкой, но некоторые кадры мы можем продемонстрировать уже сегодня.

Обращаем внимание, что, несмотря на заблаговременное предупреждение подразделений на передовых позициях о проведении облета, боевики из состава 4-й бригады Нацгвардии Украины, занимающие позиции в районе населенного пункта Зайцево, не смогли удержаться и в очередной раз продемонстрировали свое поклонение идеям фашизма, вытоптав свастику на дороге в районе захваченных ими жилых домов», – рассказал Басурин.

Отметим, что использование гитлеровской символики среди украинских военнослужащих носит регулярный характер. Так, ранее командование Нацгвардии назвало нормальным выражение симпатий к гитлеровской идеологии.

Кроме того, в киевском главке МВД Украины спокойно фотографируются зигующие неонацисты со свастиками.

Читайте также: Праздник свастики: украинский сайт публикует фото нацистов в самом центре Киева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть