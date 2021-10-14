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14.10.2021 17:28 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
нацизм, Политика, Украина
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Украинские военные лицеисты поклялись на верность бандеровцам

Новости УкраиныГотовность дать присягу сформировалась у лицеистов Украины в 8 лет, когда они в 2014...

Готовность дать присягу сформировалась у лицеистов Украины в 8 лет, когда они в 2014 году смотрели по ТВ пропаганду о событиях на Донбассе.

Об этом в ходе принятия присяги у лицеистов украинских военных лицеев заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что вы сейчас стоите тут, готовитесь озвучить клятву лицеиста, учиться и со временем стать офицерами и защитниками Украины, значит одно, что в 2014 году у экранов телевизоров, уже тогда, несмотря на то, что вам было восемь лет, уже тогда, каждый из вас сделал свой важный выбор. Вы сделали этот выбор не из-за красивой картинки в кино, романтизм в книгах, а во времена реальных боевых действий на Востоке Украины, в свои восемь лет, учась во втором классе обычной школы», – сказал Зеленский.

Кроме того, он пообещал учащимся украинского «клона» Луганского военного лицея вернуться в Луганск под флагом Украины.

«И хотя ребята из Луганского военного лицея не могут вернуться в украинский Луганск, в родное учебное заведение, которое было разрушено, мы точно знаем, что это временно. И в один день, все вы вместе соберётесь в отстроенном Луганском военном лицеи во времена мира в нашей стране под сине-жёлтым лагом Украины», – заключил Зеленский.

В свою очередь лицеист Запорожского областного военного лицея-интерната Руслан Кулявец, произнося слова присяги, поклялся в верности Украине именем боевиков «АТО» и «ООС», «небесной сотни» и УПА.

«Мы всегда будем достойны ратной славы предков от воинов Руси-Украины, воинов Второй мировой войны, Украинской повстанческой армии, героев небесной сотни, участников АТО и ООС на востоке Украины», – сказал он.

В в ответ все лицеисты крикнули: «Клянусь».

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