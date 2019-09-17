Украинские военные «мародерят» частные дома ради стройматериалов для своих позиций

17.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Военной службой правопорядка задержаны двое военнослужащих расположенной в зоне проведении «ООС» бригады ВСУ за разбор хозпостроек мирных жителей ради стройматериалов для оборудования позиций.

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Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уставшие от произвола мирные жители Авдеевки завалили жалобами местные правоохранительные органы. В ходе проверки указанной информации, сотрудниками военной службы правопорядка задержаны 2-е боевиков 92-й бригады ВСУ Листратенко и Лемешко, причастных к разборке хозяйственных построек на приусадебных участках», – рассказал Ринат Айгистов.