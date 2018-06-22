22.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Украинские военные на Донбассе болеют за сборную России на ЧМ-2018

С началом Чемпионата мира по футболу разведкой ВС ДНР отмечено некоторое снижение количества обстрелов территории Республики во время трансляции матчей, а также на отдельных участках фронта слышны крики радости с украинских позиций после победы российской команды.

Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Властями Донецкой Народной Республики на время проведения чемпионата мира по футболу увеличена зона вещания телеканалов, транслирующих футбольные состязания. В этой связи украинские военные могут отвлечься от выполнения преступных приказов своего командования и насладиться игрой любимых команд. Жители Республики уже отметили снижение количества обстрелов с началом чемпионата и во время проведения игр. При этом, на отдельных позициях наши военнослужащие подтверждают факты не только прекращения огня со стороны боевиков во время игр, но и крики радости после победы российской команды. Нам приятно, что не у всех украинских боевиков мозги промыты киевской пропагандой, а это значит, что еще есть на той стороне люди, с которыми можно договариваться о мире», – отметил Даниил Безсонов.