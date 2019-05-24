Украинские военные на Донбассе игнорируют инициативы Зеленского

24.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Командиры украинских боевых соединений, находящихся в зоне «ООС», желая выслужится перед новым командующим Александром Сырским, игнорируют мирные инициативы президента Владимира Зеленского по Донбассу и продолжают обстрелы ЛНР.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, ввиду смены командующего «ООС», представители штаба, командиры соединений и воинских частей, находящихся в Донбассе, обеспокоены сохранением своих должностей.

«От осведомленного источника в штабе оперативного командования ВСУ нам стало известно, что Сырский намерен провести так называемую чистку командного состава. В связи с этим командиры всех степеней стараются выслужиться перед новым командующим. По имеющейся информации, Сырский уже получил ряд дорогостоящих подарков от командиров соединений», – рассказал Яков Осадчий.

Он также отметил, что зная агрессивные намерения Сырского в отношении жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, командиры бригад, не задумываясь, ведут провокационные обстрелы территории ЛНР, регулярно подавая ложные отчёты об уничтожении военнослужащих Республики для повышения авторитета в глазах нового командующего.

«На этом фоне президент Украины Зеленский пока не в состоянии повлиять на стабилизацию обстановки в зоне проведения «ООС». Ставленники Порошенко саботируют указания нового президента о прекращении огня», – добавил в заключение представитель оборонного ведомства Республики.