Украинские военные на Донбассе снабжают местных жителей наркосодержащими препаратами

30.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военнослужащие наладили подпольный бизнес по продаже наркотических веществ местным жителям на подконтрольной Киеву части Луганщины.

Об этом сообщает на официальном сайте МВД ЛНР со ссылкой на поступивший на «горячую линию» звонок жительницы города Рубежное, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам позвонившей, её сын, в прошлом страдавший от наркотической зависимости, снова «подсел» на препараты, купив димедрол у военнослужащего ВСУ.

«Мы сына пролечили уже давненько, результат стойкий был, сын перестал употреблять, реабилитировался, на работу устроился. А недавно стали замечать, что он какой-то вялый ходит, сонный постоянно. Думали, что на работе устаёт. И вот как гром среди ясного неба – задержали его, а при обыске димедрол нашли! Сорвался. Сразу вопрос возник – а где взял? В аптеках только по рецепту, и то не всегда есть. Оказывается, ему пачку таблеток (30 штук) какой-то ВСУшник продал за 150 гривен. Сын говорит, у них там всё налажено, достать без проблем можно всё», – рассказала она.

По словам женщины, медчасть списывает лекарства якобы по сроку годности, а украинские военнослужащие по налаженной системе продают их местным жителям, что не встречает никакой реакции со стороны правоохранителей.

«Вот так наши «защитнички» нас и травят! Кстати, в полиции ничего конкретного предпринимать не стали, таблетки отобрали, сына допросили и отпустили, дело заводить не стали, мол, доказательств мало. Подозрительно», – добавила она.