21.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Украинские военные начали активную «промывку мозгов» детям Донбасса

Командование «ООС» организовало для школьников на подконтрольной Киеву территории Донбасса медиа-курсы, на которых психологи убеждали детей в том, что в ДНР и ЛНР проживают «неправильные» украинцы.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На прошедшей неделе по приказу Сырского на подконтрольной ВСУ территории Донбасса проводились тренинги с детьми по работе с информацией о ситуации на Донбассе, появляющейся в СМИ», – рассказал Осадчий.

По его информации, в данных мероприятиях непосредственное участие принимал заместитель начальника штаба «ООС» Руслан Мирошниченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть