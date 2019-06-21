Украинские военные начали активную «промывку мозгов» детям Донбасса

21.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Командование «ООС» организовало для школьников на подконтрольной Киеву территории Донбасса медиа-курсы, на которых психологи убеждали детей в том, что в ДНР и ЛНР проживают «неправильные» украинцы.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошедшей неделе по приказу Сырского на подконтрольной ВСУ территории Донбасса проводились тренинги с детьми по работе с информацией о ситуации на Донбассе, появляющейся в СМИ», – рассказал Осадчий.

По его информации, в данных мероприятиях непосредственное участие принимал заместитель начальника штаба «ООС» Руслан Мирошниченко.