Украинские военные на Запорожском направлении массово добивают своих сослуживцев, получивших ранения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Матюшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Матюшина, эти факты встречались и ранее, но массовость обрели только сейчас.

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«Было замечено, что, отходя, поврежденную технику противник уничтожал сам, добивал своих раненых при отходе, что вообще в голове у нормального человека является безумием – то есть, не забрать раненого, не оставить его противнику, который бы мог вылечить, а добить.

Раньше я такого не встречал, это было довольно редко, а сейчас началась эта жестокость – добить раненого, в голову просто не лезет. Не забрать с собой, если ты можешь. Заградотряды – это тоже такое дело, но раненых добивать. Раньше они часто их бросали, раненые, если наши бойцы не вытаскивали их, то лежали в «серой зоне», – заявил Матюшин.