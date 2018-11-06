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06.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские военные не умеют обращаться с оружием

Украинский военнослужащий в зоне «ООС» получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в оборонное ведомство Республики поступает информация о продолжающихся случаях небоевых потерь в подразделениях вооруженных сил Украины, находящихся в зоне проведения «ООС»

«5 октября в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение один боевик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, – сообщил Андрей Марочко.

Он добавил, что по сложившейся традиции о данном происшествии командование бригады в вышестоящий штаб не докладывало.

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