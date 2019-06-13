Украинские военные не желают возвращаться из отпусков на передовую

13.06.2019, Луганск, Александр Гусар

В одной из находящихся в Донбассе бригад ВСУ выявлены многочисленные случаи дезертирства и отказы украинских военных возвращаться из отпусков к местам несения службы.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В 14-й бригаде ВСУ отмечается нежелание личного состава проходить службу в зоне проведения карательной операции, в результате чего имеют место факты совершения военнослужащими самовольного оставления части и не прибытия из отпусков», – отметил он.

По информации оборонного ведомства, на сегодняшний день в бригаде 19 военнослужащих самовольно оставили расположение части и 22 не вернулись из отпусков.