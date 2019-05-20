Украинские военные обстреливают ЛНР для сокрытия хищений боеприпасов

20.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащие одной из бригад ВСУ перед отбытием в пункт постоянной дислокации устраивают обстрелы территории ЛНР с целью сокрытия недостачи украденных боеприпасов.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, большинство обстрелов территории Республики за прошедшую неделю осуществлялось с позиций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

«По имеющейся у нас информации от осведомленного источника, командир бригады Зубанич отдал распоряжение подчиненным максимально истратить оставшиеся боеприпасы перед приближающимся убытием подразделений бригады в пункт постоянной дислокации», – рассказал он.

Представитель Народной милиции добавил, что это делается с целью решить два проблемных вопроса – скрыть огромную недостачу боеприпасов вследствие хищений со складов бригады, и для того, чтобы возвращаться в ППД «налегке».