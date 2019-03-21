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21.03.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Образование, Общество, Украина
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Украинские военные обстреляли школу с детьми в Донецке

Украинские военные открыли огонь из БМП по району общеобразовательной школы на окраине Донецка, в результате чего учебный процесс был приостановлен.

Об этом сегодня во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в 09:20 вооруженные формирования Украины открыли огонь из вооружения БМП по посёлку Трудовские Петровского района города Донецка. В результате обстрела района общеобразовательной средней школы № 116, обнаружены два неразорвавшихся боеприпаса. Учебный процесс приостановлен, школьники эвакуированы», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что в настоящий момент сотрудниками МЧС ДНР неразорвавшиеся боеприпасы обезврежены.

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