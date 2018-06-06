06.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинские военные остались без зубов –пришлось звать на помощь врачей из США

Практически все украинские военнослужащие нуждаются в стоматологической помощи, в то время как государство может изготавливать для них только дешевые съемные протезы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Украинского кризисного медиа-центра» рассказали украинские врачи-стоматологи, получившие помощь от американских коллег, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить про дентальную имплантацию, то на сегодняшний день это является лучшим способом реабилитации военных, потерявших один, два или все зубы. К сожалению, на сегодняшний день ситуация говорит о том, что 95% наших военных вообще требуется стоматологическое лечение, из них 52% – проблемы отсутствия зубов, и 8% – со съемным протезированием. Гарантия государства для военных находится в рамках съемного протезирования, то есть человек получает съемные протезы и остается инвалидом, не может вернуться к своим обязанностям военнослужащего. И только дентальная имплантация на 100% возвращает функции», – рассказал президент «Национального союза стоматологов Украины» Мирон Угрин.

При этом провести благотворительную акцию по проведению дентальной имплантации украинским военным согласились волонтёры из США, которые в течении четырех дней планируют прооперировать порядка пятидесяти военнослужащих. Операции будут проводить доктор стоматологической хирургии Самюэль Ли, а также десять его американских коллег.

«Все импланты предоставлены нашей организацией, которая называется «Международная академия стоматологической имплантологии». Это очень высококачественные импланты, мы этим занимались где-то 20 лет», – отметил доктор Самюэль Ли.