Украинские военные похвастались немецкими САУ Panzerhaubitze 2000

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Новости Украины

ВСУ уже используют 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 года производства Германии на фронте против России.

Об этом сообщила украинская группировка Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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«Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 г. производства Германии уже работают на фронте. САУ показали себя в боевой работе надежными, быстрострельными и точными — такая цель, как одиночная бронированная машина или пушка поражается без пристрелки из первого выстрела (проверено на практике)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, артиллеристы довольны насколько быстро и качественно пушка делает привязку и наводится на цель.

«Практически от получения команды на ведение огня, отработки по цели и ухода из огневой позиции по времени занимает 2-5 минут, что уменьшает шансы врага на успешную контрбатарейную борьбу», — добавляет группировка ОС.

Киев снова закупил оружие у Германии по собственной инициативе. Как сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах, Киев закупил 2900 противотанковых ракетных комплексов типа RGW 90 Matador непосредственно у промышленной компании за свой счет.