Украинские военные похвастались немецкими САУ Panzerhaubitze 2000

28.06.2022  08:42 (Мск), Киев-Берлин
Никита Еременко.  
Просмотров: 1132
 
ВСУ-убийцы, Германия, Дзен, Спецоперация, Украина
Новости Украины

ВСУ уже используют 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 года производства Германии на фронте против России.

Об этом сообщила украинская группировка Объединенных сил на своей странице в Facebook.

ВСУ уже используют 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 года производства Германии на фронте против России....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 г. производства Германии уже работают на фронте. САУ показали себя в боевой работе надежными, быстрострельными и точными — такая цель, как одиночная бронированная машина или пушка поражается без пристрелки из первого выстрела (проверено на практике)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, артиллеристы довольны насколько быстро и качественно пушка делает привязку и наводится на цель.

«Практически от получения команды на ведение огня, отработки по цели и ухода из огневой позиции по времени занимает 2-5 минут, что уменьшает шансы врага на успешную контрбатарейную борьбу», — добавляет группировка ОС.

Киев снова закупил оружие у Германии по собственной инициативе. Как сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах, Киев закупил 2900 противотанковых ракетных комплексов типа RGW 90 Matador непосредственно у промышленной компании за свой счет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть