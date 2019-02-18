18.02.2019

Украинские военные получили награды от командующего «Операцией объединенных сил» Сергея Наева за теракты, совершенные против мирного населения Донбасса. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наев наградил расчеты противотанковых ракетных комплексов из 93-й бригады за «выдающиеся достижения» в борьбе с жителями Донбасса. Боевики 93-й механизированной бригады вырвались далеко вперед среди всех украинских вооруженных формирований по количеству подбитой и уничтоженной гражданской техники. В большинстве случаев применялись именно противотанковые управляемые комплексы, расчеты которых наградил Наев», – отметил представитель оборонного ведомства.

Безсонов напомнил, что только за последний год украинские военные уничтожили машину развозки хлеба «Газель», автомобиль «БелАЗ» и санитарный автомобиль в районе Докучаевска, а также вахтовый автомобиль, развозивший персонал Донецкой фильтровальной станции.

«Также подразделения 93-й бригады регулярно обстреливают сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», обеспечивающих функционирование критически важных объектов гражданской инфраструктуры. Как видите, все эти «подвиги» не остались незамеченными, и «заслуженные» медали нашли своих «героев», – добавил Безсонов.