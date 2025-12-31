Украинские военные презирают Буданова, – капитан ВСУ
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (объявлен РФ в розыск за причастность к терактам) не пользуется авторитетом в армии.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Сергеем Иваницким заявил капитан ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), списанный из армии.
Ведущий поинтересовался, о чем его собеседник напишет в анонсированной им негативной публикации о Буданове.
«Буданов, похоже, начинает политическую гонку, поэтому, может быть, не всё стоит выдавать сразу», – сказал Бекренев.
Он добавил, что его негатив к Буданову обусловлен контактами с действующими украинскими военными.
«Абсолютное большинство или точнее все, наверное, военные, которые каким-то боком имеют отношение или знают что-то о Буданове, или сталкивались с ГУР как структурой, испытывают к господину Буданову отношение от просто негативного о крайней степени презрения. Это сотни людей, которые имеют, что сказать по Буданову. Никто из них, конечно, публично не выступает, потому что это действующие военные, а он действующий генерал-лейтенант, любимчик Зеленского и еще и прессы», – заявил офицер.
