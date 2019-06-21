Украинские военные применили в Донбассе запрещённые фосфорные боеприпасы

21.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Военные из полка МВД Украины «Азов» применили по населённому пункту Донецкой Народной Республики запрещённые Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы.

Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, текущая неделя характеризовалась увеличением интенсивности обстрелов со стороны ВСУ с применением запрещённого Минскими договорённостями тяжёлого вооружения.

«Впервые в этом году зафиксировано применение фосфорных боеприпасов. Так, после интенсивных обстрелов населённого пункта Доломитное, который на текущей неделе четыре раза подвергся миномётному обстрелу, обнаружена часть 120-мм мины, начинённая фосфором. Данный вид вооружения способен выжигать целые кварталы и запрещён к использованию протоколом Женевской конвенцией от 1977 года», – сообщил Эдуард Басурин.

Он отметил, что положение найденного боеприпаса указывало на то, что он был выпущен с позиций подразделения полка «Азов».

«Таким образом, украинские националисты, видимо, подражают армии США, которая использовала фосфорные боеприпасы в 2004 году против Ирака. Вашингтону тогда пришлось оправдывался, что он использует фосфор только для освещения вражеских позиций в ночное время и маскировки. Применение же фосфора по населённому пункту ДНР вызывает глубокое сомнение в адекватности украинских нацистов, за действия которых придётся отвечать Украине на международных площадках», – сказал в заключение представитель оборонного ведомства.