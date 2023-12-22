Украинские военные признаются, что их демотивируют призывы выйти на границы 1991-го

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Украина не сможет отбить у России территории, утраченные после начала российской военной операции.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ с позывным «Дед» и псевдонимом Константин Прошинский (настоящее имя Андрей), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прошинский повторил свои тезисы, которые он озвучивал в начале «контрнаступа» и подчеркнул, что призывы воевать за выход на границы 91-го лишь демотивируют украинских солдат, которые понимают, что это невозможно.

«Мотивация должна быть доступной. Когда нам говорят «границы 91-го года», это не мотивирует бойцов. Бойцы на фронте понимают прекрасно, что невозможно в данной ситуации на данную минуту, с тем, что у нас есть, я уже это не раз говорил, дойти до 91-го года, до границ. Невозможно даже, к сожалению моему, дойти до границ 23 февраля. Невозможно, хотим мы этого или не хотим – к сожалению, такая ситуация на сейчас. Завтра, возможно, поменяется все, хотя, к сожалению, я становлюсь более и более пессимистичным с каждым месяцем, потому что, повторюсь, мы все время просим-просим-просим», – сказал военный.

«Мы становимся зависимыми, зависимыми, зависимыми. И это все вместе взятое, все эти недоработки, все эти непонимания и так далее – они напрочь убивают мотивацию. И парням надо говорить, и народу, совершенно честно: «Ребята, да, наша стратегическая цель – в течение, условно, 50 лет вернуть границы 91-го года». Условно говорю, хотя у меня тоже вопрос, нужно ли это нам как минимум на ближайшие годы. А сейчас наша цель – не отдать здесь клочок земли или перекрыть эту трассу и держать ее, – заявил Прошинский.