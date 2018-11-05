Украинские военные продолжают отстреливать друг друга

05.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Украинский военнослужащий в результате конфликта ранил из автомата своего сослуживца.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Нам продолжает поступать информация о росте случаев небоевых потерь в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС». Так, 3 октября в результате конфликта между сослуживцами и применения одним из них личного оружия, АК-74, получил ранение один военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Происшествие произошло вследствие низкого морального психологического состояния военнослужащих и грубого нарушения воинской дисциплины», – сообщил Андрей Марочко.