Украинские военные пытаются оставить ДНР без воды

03.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

ВСУ ведут ожесточенные обстрелы территорий Донецкой фильтровальной и Васильевской насосных станций, снабжающих питьевой водой Донецк и большую часть ДНР.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации наблюдателей, украинские военные открыли огонь по автобусу с персоналом Донецкой фильтровальной станции.

«Сегодня с 05:25 вооруженные формирования Украины ведут массированный минометный огонь в направлении н.п. Ясиноватая.

В 09:20 в зону обстрела попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны ДФС по автотрассе Н-20 в н.п. Ясиноватая. На данный момент автобус с сотрудниками ДФС покинул место происшествия. К счастью, никто не пострадал», – говорится в сообщении.

«Также с 08:20 под минометным обстрелом находится н.п. Васильевка. С 09:55 ВФУ ведут огонь по району Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ. Персонал находится в укрытии», – добавили в ведомстве.