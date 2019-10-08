Украинские военные роют в Золотом траншеи для боевой техники

08.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Военнослужащие украинской армии, несмотря на договоренности о разведении сил и средств, оборудуют в районе поселка Золотое траншеи для размещения вооружения и военной техники.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным нашей разведки, подчиненные командира 72-й бригады Богомолова оборудуют траншеи для размещения в них вооружения и военной техники.

Данный факт подтверждают в своих официальных отчетах наблюдатели ОБСЕ, работе которых в свою очередь военные 59-й бригады ВФУ продолжают препятствовать, минируя автомобильные дороги, создавая угрозу жизни и здоровья как патрульным, так и мирным жителям», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в районе населенного пункта Луганское вдоль автодороги было обнаружено 39 противотанковых мин, установленных украинскими военными по приказу комбрига полковника Валерия Кащишина, что в очередной раз демонстрирует нежелание ВСУ способствовать мирному процессу урегулирования конфликта в Донбассе.