Украинские военные склады забиты пришедшей в негодность техникой

28.04.2020, Киев, Игорь Петров

Советская техника, которую раньше Украина продавала за рубеж и которая хранилась на украинских складах, пришла в негодность из-за небрежного хранения.

Об этом в беседе на канале UKRLIFE.TV сообщил бывший гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Реализация со складов старой советской техники – этот период однозначно закончился 2013 году. С тех пор техника из неиспользованных запасов министерства обороны не реализовывается. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Есть отдельные случаи когда эту технику нужно реализовывать в интересах тех же оборонных предприятий, которые из нее могут что-то сделать, вместо того чтобы она не ржавела на складах.

Мы знаем, есть кладбище заржавевших вертолетов в Калиновке, можно поехать Житомир и посмотреть, что произошло с техникой БМП-1 которая была складирована просто как сэндвичи, одна на другую. Это все произошло из-за небрежного отношения, и, к сожалению, из-за того, что это происходило из года в год в течение всей истории Украины. Нет виноватых, нет тех людей, кого можно привлечь к ответственности за это. Потому что это делалось из года в год и является результатом общего отношение военных к сохранению имущества.

После 2013 года Украина не смогла реализовывать вооружение и военную технику со складов и началась активная реализация вооружения собственного производства. Из таких образцов можно назвать не только вооружения, но и услуги по ремонту и модернизации военной техники. Тот образец, которые на слуху это – противотанковые управляемые ракеты «Скиф».

На сегодняшний день мы говорим, что на вооружение министерства обороны поставлена система залпового огня «Ольха», заканчивается испытания комплекса «Ольха-М», идет разработка ракеты «Нептун».

В бронетехнике на экспорт активно поставлялась и на сегодняшний день на вооружении министерства обороны находятся БТР-3 и БТР -4, есть и украинский, сделанный с нуля танк «Оплот», который поставлялся на экспорт и который пока в силу бюджетных возможностей Украины не широко представлен вооруженных силах Украины. Есть различные виды модернизации авиатехники, бронетехники которые мы делали как для министерства обороны, так и поставляли на экспорт.

Поэтому на сегодняшний день в структуре украинского экспорта 99 процентов составляет продукция и услуги с так называемого текущего производства, не с хранения», – сказал Букин.