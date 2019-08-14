Украинские военные собираются полностью блокировать работу ОБСЕ в Донбассе

14.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Вооруженные силы Украины намерены в ближайшее время задействовать новые комплексы радиоэлектронной борьбы для блокирования работы БПЛА Миссии в зоне проведения «ООС», и таким образом полностью прекратить мониторинг представителями ОБСЕ обстановки на линии соприкосновения с украинской стороны.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДРН Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его информации, украинская сторона, несмотря на лояльное отношение к ней представителей СММ ОБСЕ, не прекращает попыток противодействовать исполнению ими своих обязанностей в зоне проведения «ООС».

«Разведка НМ ДНР продолжает фиксировать работу станций помех из состава 305-го и 20-го батальонов РЭБ на всей линии соприкосновения. В последние дни отмечается работа систем блокирования сигналов управления БПЛА в районах населённых пунктов Авдеевка, Степановка, Новопокровск и Иванополье. Для создания помех БПЛА используются комплексы РЭБ «Анклав», – сообщил Даниил Безсонов.

По его данным, имеется соглашение между высшим командованием ВСУ и холдингом «Укрспецтехника», согласно которому военные отчитываются о ходе эксплуатации комплекса «Анклав» в полевых условиях в зоне проведения «ООС», а в качестве целей для испытания комплекса используются беспилотники СММ ОБСЕ, что неоднократно подтверждалось официальными отчетами Миссии.

«В ближайшее время на вооружение 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ поступят комплексы РЭБ «Буковель-AD». Таким образом, украинская сторона полностью заблокирует работу БПЛА СММ ОБСЕ над подконтрольной территорией на Мариупольском направлении, что позволит ВСУ продолжить безнаказанно сосредотачивать свои подразделения и запрещенные Минскими соглашениями вооружение и технику», – добавил представитель оборонного ведомства.