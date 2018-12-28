Украинские военные совершили неудачную попытку прорыва в Донбассе

28.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Украинские военнослужащие попытались проникнуть на территорию ДНР с целью захвата позиций армии Республики, однако попали на собственное минное поле.

Соответствующее экстренное заявление сделал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня боевики 128-й горно-штурмовой бригады, по приказу военного преступника Собко, пытаясь подтвердить бравадные высказывания советника президента Порошенко – Бирюкова о занятии практически всей «серой зоны», предприняли вылазку с намерениями продвинуться вперед на Мариупольском направлении и захватить наши позиции. Две группы противника, численностью по 12-14 человек каждая, пытались скрытно подойти к нашим позициям, однако вышли на свое минное поле.

В результате срабатывания противопехотных мин, по предварительным данным, трое боевиков получили ранения и двое погибли. Более точно будет известно с наступлением светлого времени суток. После неудачной попытки, группа горе-диверсантов позорно бежала. Все время, с момента выхода со своих позиций до позорного бегства, украинские боевики находились под нашим наблюдениям и прицелом», – сообщил представитель оборонного ведомства.