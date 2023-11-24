Украинские военные: «Ставьте на нас. Не мы начали эту войну. Танк раздавит политиков»

Игорь Шкапа.  
24.11.2023 12:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Пока идут боевые действия, нынешние украинские политики являются никем для воюющей армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный аналитик, полковник ВСУ запаса Роман Свитан.

Пока идут боевые действия, нынешние украинские политики являются никем для воюющей армии. Об этом,...

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«Раз войну начали политики, а вернее набранные с улицы и говорящие, что они политики. Войну они начали, не мы начали. Ни один военный воевать не хотел. Настоящие военные никогда не стремятся к войне. Они прекрасно понимают, чем войны заканчиваются. Смертями, большими проблемами в будущем и так далее. Если не хотите войны больше, ставьте руководителями военных, и войны не будет», – сказал Свитан.

По его словам, военные знают, как избежать войны –  поднятием обороноспособности страны, тогда как у нынешних украинских политиков с этим «есть проблемы».

«Их всех посылают по курсу русского корабля. Они все стали просто никому не нужны. Они допустили войну. И после того, как начинают говорить пушки, все эти мастера разговорного жанра и свиста должны замолкнуть. Только они этого не понимают», – говорит полковник.

Он говорит, что не видит конфликта военных с политиками, сравнивая последних с Моськой, лающей на слона.

«Они для нас никто, и звать их никак. По крайне мере, пока идут боевые действия… Танк не заметит никакого политика, он его размажет и будет двигаться дальше, даже не понимая, что это самый главный мастер художественного свиста», – более чем прозрачно намекает отставной военный на президента Зеленского, в прошлом комика и шоумена.

По словам Свитана, военные должны идти не в Верховную раду.

«Военные должны быть основой исполнительной власти, департамента государственного, который и является по большому счету властью, но только исполнительной, как тот же Госдеп в США», – резюмирует Свитан.

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