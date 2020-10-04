Украинские военные устроили погром во время учений в Херсонской области

04.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Пребывавшие на учениях на территории национального парка «Алешковские пески» в Херсонской области шокировали своим поведением местных жителей.

Фотографии последствий «учений» у себя в Facebook разместил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Херсонской области Олешковского района, в поселке Раденск, стоял поезд с военными ВСУ. Приехали они на военный полигон, который находится возле леса, на так называемые «учения». Местный житель прислал мне очень интересные забавные фотографии.

Смотришь на них и думаешь: какие же, все-таки, они уроды! Свиньи и то чище!

После себя оставили такой бардак-мусорник, что местные жители просто в ужасе. По словам местных, они ходили в сельсовет жаловаться. Но там сельский голова говорит, что с ними не может ничего сделать, так как они пьяные, обкуренные, а их руководство посылают его подальше», – написал Журавко.

Он добавил, что, по словам местных, как только приезжает очередной эшелон с военными, всё село бьёт тревогу.

«Они напиваются до такой степени, пока стоят на ногах. Постоянные драки с местными малолетками и жителями села. Громят местные кафе. Местные старики утверждают, что такого не было даже в период оккупации при немцах. Это просто тихий ужас! Фотографии сами за себя говорят», – прокомментировал снимки экс-депутат.