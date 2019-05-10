Украинские военные в Донбассе отказались выполнять приказ до получения зарплаты
Долги по зарплате в одной из бригад ВСУ заставили военнослужащих пойти на крайние меры: отказаться выполнять боевой приказ командования до погашения всех задолженностей.
Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В частности он отметил растущее недовольство военнослужащих в подразделениях 35-й бригады морской пехоты связанное с действиями командира Паласа.
«Наблюдаются многочисленные случаи волнения среди бойцов, факты неповиновения и откровенного саботирования приказов. Причиной тому явились махинации комбрига Паласа с финансовыми средствами, в результате чего военнослужащие не получают причитающиеся им денежные выплаты», – сообщил Даниил Безсонов.
Он рассказал, что в 88-м отдельном батальоне 35-й бригады военнослужащие, получившие задачу в составе диверсионно-разведывательной группы продвинуться вперед в направлении населённого пункта Старогнатовка, отказались её выполнять до тех пор, пока комбриг не вернет их зарплату.
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