09.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Украинские военные в панике сбежали из двух поселков на Донбассе

Украинские военные вынуждены были спасаться бегством из захваченных ими ранее населённых пунктов Гадосово и Металлист в Донбассе.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Патриоты Украины наверное не знают, что насильственный захват украинскими боевиками населённых пунктов Гладосово и Металлист (Травневое) и мучительное удержание своих невыгодных позиций в балке, закончились позорным оставлением поселков украинскими террористами. В настоящее время в Гладосово и Металлисте остается до 3-4 украинских боевиков, которые назначены для ведения наблюдения за нашими подразделениями, причем эти боевики иногда вообще выходят из поселков, оставляя свои позиции, за которые в недавнем времени полегло более роты украинских боевиков», – отметил он.